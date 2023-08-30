На северо-западе России и в Сибири ожидается аномально теплая погода

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, прогнозируется повышение температуры до 28 градусов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аномальное повышение температуры до 28 градусов ожидается в начале сентября в Северо-Западном федеральном округе и Сибири. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первые три дня сентября в Северо-Западном федеральном округе будут очень теплыми по отношению к норме. В Ненецком автономном округе на 7-9 градусов температура будет выше нормы, она будет составлять 19-21 градус. На юге Архангельской области, в Карелии и Вологодской области, в эти же три дня температура будет 22-26 градусов", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что также в Сибири, в Эвенкийском муниципальном районе, с 30 августа по 3 сентября температура будет выше нормы на 7-12 градусов. "Аномалия высокая, максимальная температура будет 22-28 градусов. Такая погода там нечасто даже летом бывает. При этом рядом, на севере Якутии, заток полярного воздуха обусловит выпадение осадков в виде мокрого снега и снега", - пояснил он.

По его словам, на юге Сибири, в Кемеровской области, с 30 августа по 3 сентября температура будет в диапазоне 23-29 градусов, что выше нормы на 7-9 градусов. В Алтайском крае - 25-31 градус (на 6-8 градусов выше нормы), в Хакасии - 23-28 градусов (на 7-9 градусов выше нормы), в Иркутской области - 24-31 градус (на 7-11 градусов выше нормы), на Дальнем Востоке, в Бурятии, - 24-27 градусов (на 7 градусов выше нормы), на юго-западе Якутии и в Амурской области - 23-28 градусов (на 7-8 градусов выше нормы), в Забайкалье - 22-27 градусов (на 7-8 градусов выше нормы).

"Но ночью в Забайкалье будут заморозки от 0 до минус 2 градусов, когда облаков нет, и холодные воздушные массы заходят. Такие дневные и ночные температуры там ожидаются до конца рабочей недели", - отметил Вильфанд.