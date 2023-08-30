В Красноярском крае модернизируют четыре кинозала в малых населенных пунктах

Работы проведут при поддержке федерального Фонда кино

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Четыре кинозала модернизируют в 2023 году в Красноярском крае при поддержке федерального Фонда кино. Кинозалы будут реконструированы в малых населенных пунктах, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

В средине августа президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах. Такое поручение было дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

"В 2023 году Фонд кино поддержал модернизацию еще 4 кинозалов: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Емельяновский РДК" (Емельяново), муниципальное бюджетное учреждение культуры ДКЖ (Иланский), муниципальное бюджетное учреждение "ЦКС" (поселок Северо-Енисейский) и муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры РА ЗАТО п. Солнечный", - сообщили в Минкультуры края.

В министерстве отметили, что в населенных пунктах с населением до 500 тыс. человек в рамках федерального проекта "Культурная среда" уже модернизировано 20 кинозалов. "Программа Фонда кино рассчитана до 2024 года. Красноярский край в 2024 году продолжит участие в конкурсе Фонда кино и рассчитывает на победу", - сообщил собеседник агентства.

Поселок Емельяново расположен в 15 км от Красноярска, в нем проживает 15,6 тыс. человек. Город Иланский находится на востоке Красноярского края, там проживает около 16 тыс. человек. Поселок Северо-Енисейский с населением около 7 тыс. человек расположен на севере региона. Поселок Солнечный имеет статус закрытого административного территориального образования (ЗАТО), его население - около 8,5 тыс. человек.