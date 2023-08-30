В Забайкалье откроют избирательный участок для жителей новых регионов России

Он будет работать в филармонии Читы

ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Экстерриториальный избирательный участок для жителей новых регионов откроют в Чите. Об этом ТАСС сообщил член Избирательной комиссии Забайкальского края Владимир Дмитриев.

"У нас участок будет в филармонии, один для всех четырех субъектов. Он будет работать с 1 по 4 сентября. Туда смогут ходить люди, которые здесь проживают. Сколько их здесь, мы не знаем точно", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях откроются избирательные участки для жителей Забайкалья, которые будут находиться этих территориях во время голосования.

В этом году в Забайкалье выбирают депутатов в законодательное собрание. Также действует 61 муниципальная кампания в 21 районе края. Кроме того, будут выбраны 41 глава городских и сельских поселений, а также депутатов по 211 мандатам.