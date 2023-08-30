Пограничные пункты пропуска между Приморьем и Китаем работают штатно

Пункт пропуска "Полтавка", поврежденный во время прошлого наводнения, пока не возобновил работу

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Все пограничные пункты пропуска между Приморским краем и Китаем, несмотря на новый паводок, работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни. Исключением является пункт пропуска "Полтавка", который был поврежден еще во время прошлого наводнения.

"Все пункты пропуска в Приморье, за исключением "Полтавки", работают штатно. Все прибывающие транспортные средства проходят таможенный и транспортный контроль", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что пункт пропуска "Полтавка" пока не возобновил работу. На месте продолжают работать специалисты "Росгранстроя".

Между тем, Агентство по туризму Приморского края просит туристов и туроператоров планировать путешествия с учетом дорожной обстановки. В результате сильных дождей и размытия дорог, из Владивостока нет сообщения с пунктом пропуска "Краскино - Хунчунь". В связи с этим безвизовые группы из Владивостока переориентируются на выход в КНР через "Пограничный". Туристам, которые еще не приобрели билеты, рекомендуется отложить путешествие.

По данным Приморского гидрометцентра, в Приморье за прошедшие сутки выпало от 30 до 200 мм осадков. Сильнее всего пострадали южные районы края. Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.