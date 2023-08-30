В Приамурье с 1 сентября ужесточат требования по продаже алкоголя

Нововведения затронут торговые точки, располагающиеся в многоквартирных домах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Требования по продаже алкоголя в Амурской области ужесточат с 1 сентября. Речь идет о тех торговых точках, которые находятся в многоквартирных домах, сообщили в региональном Минэкономразвития.

"С 1 сентября 2023 года в Амурской области вступают в силу новые требования к розничной продаже алкогольной продукции, принятые в апреле текущего года Законодательным собранием Приамурья. Они касаются площади торговых объектов, расположенных в многоквартирных домах, напоминают в министерстве экономического развития и внешних связей региона", - говорится в распространенном сообщении.

Реализовывать алкоголь в жилых домах с 1 сентября смогут только в объектах общественного питания с залом обслуживания посетителей свыше 60 кв. м. Ранее требования к площади таких объектов ограничивались 40 кв. м. Это требование затронет всю Амурскую область. Еще одно нововведение коснется торговых точек Благовещенска, расположенных в многоквартирных домах или пристройках. Общая площадь торгового объекта должна превышать 130 кв. м. Требования к площади здесь повышаются почти в три раза.

По информации ведомства, новые ограничения позволят сократить шаговую доступность в приобретении алкоголя и снизить социальную напряженность. В Благовещенске новые требования затронут порядка 20% от общего числа таких торговых объектов. При этом бизнес с лицензией на розничную продажу алкоголя может продолжить работу до окончания срока ее действия. Если лицензия заканчивается в этом году, предприятиям разрешается однократно продлить ее еще на один год.

Кроме того, в марте 2023 года мэр Благовещенска Олег Имамеев подписал постановление об увеличении расстояния от алкомаркетов до образовательных организаций до 100 м. Требование также вступит в силу с 1 сентября. Изменения связаны с тем, что в Благовещенске увеличилось количество алкогольных магазинов. За последние 3 года количество сетевых предприятий торговли, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, выросло до 47 объектов. Из них 17 магазинов размещены вблизи образовательных организаций. Сейчас алкогольные магазины размещены в 25 м от образовательных организаций при наличии обособленной территории и 50 м при ее отсутствии.