В ЕАО к 2024 году в половине школ появятся советники по воспитанию

В 2023 году эту должность введут в 24 образовательных организациях области

ТАСС, 30 августа. Должность советника по воспитанию вводится с сентября в школах Еврейской автономной области (ЕАО). С начала учебного года такие специалисты начнут работать в 24 школах, а к 2024 году - в половине всех учебных заведений региона, сообщила ТАСС начальник областного департамента образования Наталья Соловченкова.

"В этом году в 24 образовательных организациях области вводится должность советника по воспитанию. К 1 января 2024 года в данный проект введут 32 школы, это 50% образовательных учреждений области. В задачи советника по воспитанию будет входить организация деятельности, направленная на вовлечение их в детские движения, организация внеурочных мероприятий, направленных на достижение целей и задач системы воспитания. Эти учителя будут проходить дополнительное обучение, том числе на базе таких лагерей, как "Артек" и "Орленок", - разъяснила начальник департамента.

С нового учебного года в регионе будут проводить внеурочные занятия по начальной военной подготовке (НВП) для учеников восьмых классов и старше. С 1 сентября в программу предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" будет входить блок начальной военной подготовки. "Школьники будут посещать данные занятия в рамках основ безопасности жизнедеятельности, начиная с пятого класса, в рамках внеурочной деятельности - с восьмого класса", - сообщила Соловченкова.

В настоящее время в регион поставляются новые учебники по всемирной истории и истории России для учащихся 11-х классов. "В ближайшее время будет прорабатываться вопрос о поставке обновленных учебников для учащихся 10-х классов. Образовательные программы с учетом изменений будут реализовываться с 1 сентября", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что все школы готовы к началу учебного года, отремонтированы и обеспечены всем необходимым для предоставления детям горячего питания. Ожидается, что новые школы в Биробиджане и Облучье будут сданы в конце 2024 года. На обеспечение учеников начальной школы горячим питанием из федерального бюджета выделено 127 млн рублей, этих средств хватит, чтобы обеспечить всех (свыше 8 тыс. учеников 1-4-х классов) обедами.