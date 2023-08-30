В районы Хабаровского края из-за угрозы подтоплений направили спасателей

Группы будут мониторить паводковую обстановку и оказывать помощь населению в случае ухудшения ситуации

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Две группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отправились в Вяземский район и в район имени Лазо из-за подъема уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмеечается, что спасатели на месте будут мониторить паводковую обстановку и оказывать помощь населению в случае ухудшения ситуации. В группах 10 человек, у них имеются плавсредства, гидрокостюмы, световое и бензооборудование, автомобили повышенной проходимости, снаряжение, необходимые для работы и автономного проживания.

Из-за разлива рек вода вышла на четырех участках дорог внутри населенных пунктов Видное, Кедрово и Кукелево Вяземского района, а также в поселении Гайтер Комсомольского района. Проезд по дорогам возможен.

В настоящее время дождевой паводок с критериями выше отметки неблагоприятного явления проходит на реке Уссури. С учетом прохождения циклонов и выпадения осадков в бассейне реки гидрологи скорректировали прогноз по датам и отметкам максимальных уровней: у Лончакова 2-5 сентября вода поднимется до 430-450 см, у Шереметьева на 3-6 сентября прогнозируется 860-880 см, у Венюкова 3-6 сентября - 430-450 см, у Новосоветского 4-7 сентября - 610-630 см. Возможно подтопление дорог, сельхозугодий, низких мест, расположенных в пойме реки, незащищенных дамбами.