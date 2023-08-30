В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 24 градусов

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 22 до 24 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.