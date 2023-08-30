Треть опрошенных российских школьников подрабатывали этим летом

Каждый пятый заработал до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Треть российских школьников этим летом устроились на подработку, при этом каждый пятый заработал до 50 тыс. рублей, а у 3% доход достиг 100 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах совместного исследования компании Maximum Education и сервиса "Работа.ру" (имеются в распоряжении ТАСС).

"Согласно результатам исследования, 29% российских школьников подрабатывали во время летних каникул. 53% нашли работу через семью или знакомых, 10% увидели объявления в школе, кружке или спортивной секции. 9% нашли вакансии с помощью соцсетей, 7% воспользовались сервисами по поиску работы и 5% самостоятельно обошли интересующие их предприятия и смогли договориться о работе", - говорится в результатах исследования.

По данным опроса, в основном заработок школьников за летний период составил от 5 до 15 тыс. рублей (так заявили 40% респондентов). Почти треть указали, что заработали менее 5 тыс. рублей. Еще 18% удалось заработать сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а 6% сумели заработать до 75 тыс. рублей. Свыше 100 тыс. рублей заработали 3% опрошенных. "Чаще всего (27%) школьники отвечали, что пока не решили, на что потратят заработанные деньги. 20% намерены купить новые гаджеты или модную одежду. 9% заявили, что средства пойдут на развлечения. Еще 8% планируют вложить полученные деньги в свое образование", - говорится в исследовании.

Почти треть школьников (32%) рассказали, что пошли работать из-за того, что им нужны деньги. Примерно столько же хотят быть более самостоятельными и независимыми от родителей, а 16% хотели получить опыт работы. Чаще всего подростки работали этим летом промоутерами (11%), на стройке (8%) и вожатыми или их помощниками (7,5%). Школьники, которые заявили, что заработали за лето свыше 100 тыс. рублей, чаще всего работали в качестве официанта, фрилансера и работника стройки.

"Промоутеры, курьеры, продавцы-консультанты, официанты, расклейщики объявлений - это действительно самые распространенные вакансии среди школьников и студентов в качестве летней подработки. <…> Однако стоит признать, что в целом работодатели не слишком охотно трудоустраивают молодых сотрудников. По данным нашего недавнего опроса, всего лишь 15% опрошенных представителей организаций допускают найм учеников старших классов. Главной причиной этому является повышенная ответственность за таких работников и множественные ограничения по формату и условиям труда", - отметил заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков.

Как заявили 64% респондентов, во время летних каникул школьники подрабатывали неофициально, а 14% столкнулись с обманом со стороны работодателя. В частности, подростки получили не ту сумму, которую им обещали, у некоторых график отличался от обсуждаемого, другие выполняли не ту работу, о которой изначально договорились с работодателем. "Главное условие, которое нужно соблюдать - это заключение официального трудового договора. Только его наличие может помочь несовершеннолетнему работнику защитить права, если возникнут спорные ситуации с работодателем", - добавил Ветерков.

Исследование проводилось образовательной компанией Maximum Education совместно с сервисом поиска работы "Работа.ру" в августе этого года среди российских учеников с 5-го по 10-й класс и их родителей. Метод проведения исследования - опрос по электронной почте, количество участников - 1 061 человек, география - все регионы РФ.