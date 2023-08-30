В Приморье заявили, что паводок не повлиял на ход подготовки к отопительному сезону

Ремонтную программу по котельным и тепловым сетям в регионе выполнили на 75%

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Обильные осадки в Приморье не повлияли на график подготовки региона к отопительному сезону. Об этом в среду, 30 августа, сообщила пресс-служба "Примтеплоэнерго".

"Несмотря на погодные условия с обильными осадками и подтоплением некоторых территорий, работы на объектах "Примтеплоэнерго" выполняются в соответствии с установленным графиком, котельные предприятия и тепловые сети будут подготовлены к началу отопительного периода своевременно и в полном объеме. Качеству подготовки объектов теплоснабжения уделяется максимальное внимание, так как от этого во много зависит успех прохождения отопительного периода", - процитировала пресс-служба главного инженера предприятия Вячеслава Бабича.

Ремонтная программа по подготовке котельных и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону выполнена предприятием на 75%. На объектах установлены 12 новых котлов, 246 насосов, 42 единицы тягодутьевого оборудования, свыше 4 тыс. единиц запорно-регулирующей арматуры. Заменено более 20 км тепловых сетей. Всего будут установлены 24 котла, 56 единиц тягодутьевого оборудования, свыше 6 тыс. единиц запорно-регулирующей арматуры, обновят почти 30 км теплосетей. На котельных ведется ремонт оборудования.

За прошедшие сутки на юге Приморья выпало от 30 до 200 мм осадков. Месячная норма превышена во Владивостоке и в Хасанском районе.