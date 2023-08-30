МВД России подготовило перечень признаков непригодности загранпаспорта

Среди критериев - нарушения элементов защиты бланка документа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. МВД России разработало перечень признаков непригодности загранпаспорта для дальнейшего использования, а также критерии, свидетельствующие о наличии в нем недостоверных сведений. Соответствующие положения содержатся в подготовленном ведомством постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

"Нарушения элементов защиты бланка паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, дипломатического паспорта и служебного паспорта, в том числе содержащих электронные носители информации, в результате которых невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации", - говорится в документе, где указан список признаков непригодности для использования загранпаспорта.

Согласно проекту постановления, загранпаспорт также будет признан непригодным, если повреждена целостность бланка, фотография и машиночитаемая запись. Непригодным он будет также в том случае, если его владелец изменит свою внешность, например, хирургическим путем или в результате травмы.

В документе представлены критерии, свидетельствующие о наличии недостоверных сведений в паспорте. К ним относятся несоответствие сведений о персональных данных владельца загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта данным тем, что содержатся в информационных учетах МВД и МИД. Также будут недостоверными сведения в загранпаспорте, если есть неточности о наличии гражданства, данных об окончании срока действия паспорта, информации о персональных данных владельца паспорта с указанными в других документах, например, визе или авиа- и железнодорожных билетах.

Планируется, что постановление вступит в силу 11 декабря 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал закон, которым вводится единый перечень оснований признания недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических. Среди таких оснований утрата паспорта, изменение ФИО, пола или других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам. Закон предполагает также ведение общефедерального учета - банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.