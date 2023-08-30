В Казахстане вступил в силу закон о регулировании движения электросамокатов

В частности, вводится понятие "электрический самокат", который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч

АСТАНА, 30 августа. /ТАСС/. Поправки в законодательство Казахстана по вопросам организации дорожного движения, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч, со среды вступили в силу. Такой закон президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 29 июня.

Согласно изменениям, вводится понятие "электрический самокат", который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч. Документ также определяет места для движения самокатов.

При этом допускается движение электросамокатов по правому краю проезжей части с соблюдением условий, вводимых законом. В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток - светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км/ч.

Кроме того, поправками вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

До внесения поправок в законодательство скорость электросамокатов не должна была превышать 25 км/ч, а скорость движения на тротуарах отдельно не оговаривалась.