В Москве подвели итоги проекта "Арт-фабрика"

На конкурс подали 200 заявок проектов, разработанных для 10 заказчиков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В Москве завершился проект "Арт-фабрика", организованный Агентством креативных индустрий, победителями стали девять участников. Их работы украсят городские пространства и территории жилых комплексов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Обмен идеями между участниками и создание совместных проектов удовлетворяют одновременно несколько запросов столицы. Это переосмысление городской среды, развитие креативных индустрий и усиление их присутствия за пределами музеев и выставок, то есть в жилых пространствах и на улицах Москвы", - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Также подчеркивается, что всего на конкурс подали 200 заявок проектов, разработанных для 10 заказчиков. Так, среди них центры госуслуг, спортивный комплекс "Лужники", Международный центр самбо, площадка "Панорама 360", финансовый институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" и крупные застройщики.

"Из 60 попавших в финал работ эксперты и заказчики выбрали 12, которые украсят городские пространства и территории жилых комплексов", - уточняется на сайте.

"Арт-фабрика" - это программа переосмысления городской среды и общественных пространств с помощью современного искусства. Агентство креативных индустрий было создано в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и является ресурсным центром по развитию творческого предпринимательства.