Школьники смогут бесплатно посетить Музей детства в ЦДМ на Лубянке 1 сентября

Акция будет проходить с 10:00 до 21:30

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бесплатное посещение обновленного Музея детства и смотровой площадки организуют в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве для школьников в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦДМ.

"В конце августа мы завершили реконструкцию Музея детства и смотровой площадки ЦДМ. Нам было важно успеть ко Дню знаний, чтобы первыми гостями обновленного пространства стали именно школьники. Мы разработали программу для учащихся 1-11-х классов. Она включает бесплатное посещение 1 сентября уникальной экспозиции игрушек с выходом на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на исторический центр столицы. Впервые наши гости смогут совершить иммерсивную аудиоэкскурсию по достопримечательностям Москвы и музею игрушек в ЦДМ. Школьники узнают интересные факты и получат яркие впечатления в праздничный день", - процитировали в пресс-службе гендиректора ЦДМ на Лубянке Светлану Фарниеву.

В пресс-службе отметили, что акция ко Дню знаний будет проходить в течение всего праздничного дня с 10:00 до 21:30. Школьники смогут бесплатно посетить обновленное пространство Музея детства и смотровой площадки, а также послушать иммерсивную аудиоэкскурсию. Для бесплатного прохода учащимся необходимо в кассе ЦДМ на 6-м этаже показать свой профиль в мобильном приложении "Дневник МЭШ" или предъявить оригинал документа, подтверждающего возраст от 6 до 18 лет.

Поясняется, что в рамках реконструкции в Музее детства обновили интерьер и расширили коллекцию советских игрушек, которая объединяет более 1 тыс. уникальных экспонатов 1950-1980-х годов. Экспозиция включает пять тематических зон: мягкие игрушки, куклы, машинки и солдатики, герои мультфильмов, игры. На стеллажах представлены редкие экземпляры, переданные в дар музею первыми покупателями магазина. Экспозицию дополняют интерактивная книга об истории игрушек и игровой стенд-бизиборд с вопросами и ответами. Также в рамках реконструкции на смотровой площадке появилась 55-метровая фотозона с пайетками и открылась фотовыставка, посвященная достопримечательностям Москвы.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что экспонаты Музея детства и столичные достопримечательности, которые видны со смотровой площадки, впервые описаны в иммерсивной экскурсии, созданной в аудиоформате специально для ЦДМ. Аудиогид бесплатно доступен на двух языках - русском и английском. Посетители могут прослушать экскурсию, отсканировав QR-код в обновленном пространстве смотровой площадки и музея.