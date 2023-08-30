В Крыму сообщили, что наливные водохранилища в регионе заполнены более чем на 60%

Глава республики Сергей Аксенов также добавил, что на полуострове нет проблем с водоснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Проблем с водоснабжением в Крыму нет, водохранилища заполнены более чем на 60%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Проблем с водоснабжением в Крыму на сегодняшний день нет. Наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, естественного стока - более чем на 70%. Это в среднем. Изобильненское водохранилище, например, заполнено более чем на 90%. И Симферополь, и Восточный Крым, и Южный берег, и другие регионы обеспечиваются водой в штатном режиме", - написал он.

В разговоре с журналистами Аксенов добавил, что заполняемость на южном берегу Крыма лучше, чем в годы, которые предшествовали засухе. Также продолжается забор воды из-под земли. "В Симферополе если мы брали 110 тыс. кубометров из-под земли, мы столько же и берем", - сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что существует возможность наполнения Северо-Крымского канала днепровской водой без восстановления дамбы Каховского водохранилища. Для этого потребуется организовать перекачку воды насосами от точки водозабора в районе Новой Каховки до канала на отрезке протяженностью около трех километров. "Канал будет жить при любом раскладе, без вариантов. Каким способом - зависит от хода СВО", - добавил Аксенов.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. ЧП привело к постепенному обмелению Северо-Крымского канала. В середине июня Аксенов заявлял, что снижение уровня воды в канале может привести к гибели урожая риса на общей площади 3,2 тыс. га. Ущерб будет компенсирован из регионального бюджета.