30 августа, 05:05,
обновлено 30 августа, 05:21

В Крыму сообщили, что наливные водохранилища в регионе заполнены более чем на 60%

Глава республики Сергей Аксенов также добавил, что на полуострове нет проблем с водоснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Проблем с водоснабжением в Крыму нет, водохранилища заполнены более чем на 60%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Проблем с водоснабжением в Крыму на сегодняшний день нет. Наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, естественного стока - более чем на 70%. Это в среднем. Изобильненское водохранилище, например, заполнено более чем на 90%. И Симферополь, и Восточный Крым, и Южный берег, и другие регионы обеспечиваются водой в штатном режиме", - написал он.

В разговоре с журналистами Аксенов добавил, что заполняемость на южном берегу Крыма лучше, чем в годы, которые предшествовали засухе. Также продолжается забор воды из-под земли. "В Симферополе если мы брали 110 тыс. кубометров из-под земли, мы столько же и берем", - сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что существует возможность наполнения Северо-Крымского канала днепровской водой без восстановления дамбы Каховского водохранилища. Для этого потребуется организовать перекачку воды насосами от точки водозабора в районе Новой Каховки до канала на отрезке протяженностью около трех километров. "Канал будет жить при любом раскладе, без вариантов. Каким способом - зависит от хода СВО", - добавил Аксенов.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. ЧП привело к постепенному обмелению Северо-Крымского канала. В середине июня Аксенов заявлял, что снижение уровня воды в канале может привести к гибели урожая риса на общей площади 3,2 тыс. га. Ущерб будет компенсирован из регионального бюджета. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация