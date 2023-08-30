Более 250 участников СВО в рамках проекта "Своих не бросаем" посетили Москву

В частности, в ходе обзорной экскурсии туристы увидели Поклонную гору, Красную и Манежную площади и Московскую канатную дорогу

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 250 участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей из разных городов России в рамках программы "Своих не бросаем" посетили Москву и парк "Патриот", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Спецрейсы "Своих не бросаем" проводятся c 2022 года. Организация путешествий по стране для участников СВО и членов их семей помогает не только оказать социальную поддержку героям, но и познакомить участников проекта с недавно построенными и активно развивающимися туристическими центрами Российской Федерации, популяризировать исторические и культурные традиции нашей страны. В конце августа наши путешественники изучили комплекс уникальных объектов на территории парка "Патриот" и Музейно-храмового комплекса ВС РФ", - отметил заместитель начальника управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, полковник Эдуард Масловский.

Поездка проходила с 28 по 30 августа, за это время ее участники посетили Главный храм ВС РФ и Музейный комплекс "Дорога Памяти" Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации. Также в программу экскурсий входило знакомство с территорией и достопримечательностями парка "Патриот", среди которых Музейная площадка №1, где размещена военная техника. Кроме того, в ходе обзорной экскурсии туристы увидели главные достопримечательности Москвы: Поклонную гору, Красную и Манежную площади, Московскую канатную дорогу и другие.

Организаторами поездки выступили Министерство обороны Российской Федерации при поддержке программы Росмолодежи "Больше чем путешествие", парк "Патриот" и гостиница "ПСБ Патриот".

"Для нас честь - присоединиться к проекту "Своих не бросаем" и быть частью большой работы по поддержке наших защитников и членов их семей. Такие поездки помогут участникам не только сменить обстановку, найти новые знакомства и яркие впечатления, но и погрузиться в историю и культуру России, в очередной раз ощутить свою значимость для нашего государства. Мы будем делать все возможное, чтобы поддерживать такие проекты и дальше", - прокомментировал руководитель программы "Больше, чем путешествие" Иван Шулюпин.

Цель программы "Своих не бросаем" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения и прошедшим реабилитацию в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также членам их семей.