Правительство направило почти 50 млн рублей на ликвидацию свалок на Байкале

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, благодаря субсидии получится ликвидировать 10 свалок в Кабанском районе

ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Около 49 млн рублей выделило правительство России из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок на Байкале. Об этом сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

"Продолжаем делать Байкальскую природную территорию чище. Из федерального бюджета нам выделили почти 49 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок", - написал Цыденов.

Он отметил, что благодаря субсидии получится ликвидировать 10 свалок в Кабанском районе общей площадью около 23 га.

Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России.

24 августа зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды России, Росводресурсам совместно с Республикой Бурятия и депутатами Государственной думы доработать проект федерального закона "О внесении изменений в статью 251 Федерального закона "Об охране озера Байкал" и статью 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе", ко второму и третьему чтениям в Госдуме.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев на Байкале для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу озера. По мнению авторов поправок, это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.