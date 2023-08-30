В Индии август стал самым засушливым с 1901 года

По данным Метеорологического департамента Индии, дефицит осадков в августе может достичь от 30% до 33%, их общее количество составит 170-175 мм

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. Август в этом году стал в Индии самым засушливым за всю историю ведущихся в стране с 1901 года метеонаблюдений. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на Метеорологический департамент Индии.

По его данным, дефицит осадков в августе может достичь от 30% до 33%, их общее количество составит 170-175 мм. До сих пор самым засушливым августом в стране считался этот месяц в 2005 году, когда выпало 191,2 мм осадков, что стало на 25% ниже нормы.

Из-за слабых муссонных дождей в июне - августе общий дефицит осадков на всей территории Индии достиг 9%. Показатель количества осадков в этот период не улучшили сильные дожди в июле, когда в стране выпало 315,9 мм осадков, что превысило их среднюю норму на 13%.

Неравномерное выпадение осадков над большей частью территории Индии в этом году ученые связывают с глобальными изменениями климата, воздействием феномена Эль-Ниньо и сокращением числа циклонов с обычных четырех-пяти в Бенгальском заливе, которые приносят основную массу дождей в летний период.

Июнь - август считаются в Индии самыми дождливыми месяцами в году и наиболее важными для сельского хозяйства. Метеорологи рассчитывают, что дефицит дождей в центральной Индии в августе восполнят осадки в первой неделе сентября, когда в Бенгальском заливе сформируется зона низкого давления.