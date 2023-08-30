Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трех баллов дополнительно к ЕГЭ

За золотую они смогут получить пять баллов, отметил Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Три балла дополнительно к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимально будет начисляться абитуриентам за серебряную медаль, пять баллов - за золотую, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль - до трех баллов", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали "За особые успехи в учении" II степени - серебряные медали.