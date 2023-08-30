В Челябинске выпала половина месячной нормы осадков

Аварийные бригады откачивают воду с подтопленных участков

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Коммунальные службы в Челябинске, где за минувшие сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, зафиксировали 11 жалоб на подтопление улиц и дорог. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

"За минувшие сутки в Челябинске зафиксировано выпадение 37 мм осадков, что составляет почти 50% от месячной нормы. В диспетчерскую службу МБУ "ЭВИС" с 17:00 (15:00 мск) вчерашнего дня поступило 11 заявок на подтопление улично-дорожной сети", - рассказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что все заявки взяты в работу. Аварийные бригады сейчас откачивают воду с подтопленных участков.

28 августа сообщалось, что в Челябинской области на 29-30 августа объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых очень сильных продолжительных дождей.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг и пятницу в регионе сохранится дождливая погода, но уровень интенсивности осадков понизится.