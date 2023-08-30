В квартале реновации на территории района Гольяново в Москве построят дорогу

Также после основных работ переустроят инженерные коммуникации в части электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проект строительства проезда от Байкальской и Уральской улиц к формируемому кварталу реновации согласовали в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках программы реновации строятся не только жилые дома, но и сопутствующая инфраструктура, позволяющая создать максимально комфортные и благоприятные для жизни условия. Это касается не только социальных объектов, но и удобных подъездов к кварталам", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, один из таких проездов с двусторонним движением появится в районе Гольяново - он свяжет квартал, ограниченный Уральской, Байкальской, Чусовской улицами и Щелковским шоссе с проходящими рядом улицами. Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что проектными решениями предусмотрено строительство участка улицы от Байкальской улицы до дома 77, корпус 2, по Щелковскому шоссе и далее до Уральской улицы. "В дополнение к этому будут устроены парковочные карманы, разворотная площадка, велосипедная дорожка, наземные пешеходные переходы. Также будут восстановлены тротуары и ограждение", - отметила Яковлева.

После основных работ будут переустроены инженерные коммуникации в части электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Глава комитета уточнила, что в период проведения строительных мероприятий будет введено ограничение максимальной скорости до 20 км/ч, установлены временные дорожные знаки, а также будут запрещены остановки. Движение пешеходов запланировано по существующим тротуарам, пешеходным дорожкам и временным деревянным настилам.