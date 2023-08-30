30 августа, 06:49

Коренные народы Красноярского края получат более 20 млн рублей на собственное дело

Средства пойдут на создание театра кукол, мастерской по пошиву унтов, пунктов сбора пушнины

КРАСНОЯРСК, 30 августа. Коренные малочисленные народы Севера в Красноярском крае получат 23 млн рублей по грантовой программе из краевого бюджета. Средства пойдут на создание театра кукол, мастерской по пошиву унтов, пунктов сбора пушнины, сообщила пресс-служба агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Красноярского края.

"Цеха по переработке рыбы, мастерские по пошиву унтов, пункты сбора дикоросов и пушнины появятся на севере края. Инициаторы этих проектов получат господдержку от краевого бюджета на 20 млн рублей. <...> Еще около 3 млн рублей будут направлены на поддержку проектов в сфере культуры коренных народов Севера. Их авторы намерены организовать кукольный театр, этностудию, провести олимпиаду по эвенкийскому языку, театральный фестиваль, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и прочее. <...> Они стали победителями грантового конкурса, итоги которого подвели в агентстве", - сообщили в пресс-службе.

Гранты на развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов получат 28 жителей севера Красноярского края.

"Среди победителей есть проекты по созданию цехов по переработке рыбы в поселках Бакланиха, Келлог и Фарково Туруханского района, поселках Хатанга на Таймыре, в Туре и Ессее в Эвенкии. <...> Есть проект мастерской по пошиву унтов и меховых изделий в Туре. Кроме этого, в Байките, Ванаваре, Туре и Туруханске начнут работать пункты сбора и первичной обработки шкурок соболя и подготовки пушнины к аукциону", - пояснили в агентстве.

Также среди победители грантового конкурса есть северяне, которые получат средства на приобретение домашних северных оленей и щенков оленегонной, ездовой и охотничьей лайки с целью разведения. "Поголовье оленей купит индивидуальный предприниматель Илья Ботулу из заполярного поселка Ессей Эвенкийского района, где в настоящее время домашнее оленеводство не ведется. А разведением собак займутся глава крестьянско-фермерского хозяйства Таймыра Глеб Ядне и председатель Куюмбинского общества охотников из Эвенкии Сергей Корнилов", - отметили в пресс-службе.

В Красноярском крае насчитывается около 17 тыс. человек восьми народностей, в основном живущих на Таймыре - нганасаны, энцы, ненцы, эвенки, долганы, кето, чулымцы, селькупы. 

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© Информационное агентство ТАСС
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