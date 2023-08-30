В Обручевском районе Москвы построят новые корпуса медкластера

Объекты возведут за счет федеральной адресной инвестиционной программы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Строительство новых корпусов для медицинского кластера одобрили на юго-западе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объекты возведут по адресам: ул. Академика Опарина, вл. 4; ул. Островитянова, вл. 1.

"Заявитель - Национальный медцентр акушерства и гинекологии имени Кулакова - планирует построить два новых корпуса общей площадью по 4 тыс. кв. м каждый", - отметила Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

На участке на улице Академика Опарина площадью около 1 га находится клиника площадью около 12 330 кв. м. На участке на улице Островитянова площадью около 13,24 га размещена инфраструктура медуниверситета имени Пирогова площадью более 120 тыс. кв. м. Строительство корпусов будет проведено за счет федеральной адресной инвестиционной программы.