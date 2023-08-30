В Приморье перенесут начало учебного года из-за надвигающегося на регион тайфуна

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что с такой просьбой к нему ранее обратились родители и директора

ТАСС, 30 августа. Начало учебного года в Приморском крае с учетом еще одного надвигающегося на регион тайфуна будет сдвинуто на несколько дней. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия-24".

"С учетом того, что приближается еще один тайфун 5 сентября, и к нам обратились непосредственно родители и директора, то я думаю, что его [учебный год] немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы, в том числе восстановиться, и потом начать этот учебный год", - сказал он.