Нижегородский аэропорт принял семь рейсов из-за запрета на полеты в Москве

В настоящее время все они вылетели в пункт назначения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Нижнего Новгорода в ночь с 29 на 30 августа принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова в ночь с 29 на 30 августа принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время все они вылетели в пункт назначения", - рассказали в аэропорту.

30 августа для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на среду была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из беспилотников, направлявшихся к Москве, сбили силы ПВО в Рузском районе.