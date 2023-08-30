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Нижегородский аэропорт принял семь рейсов из-за запрета на полеты в Москве

В настоящее время все они вылетели в пункт назначения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Нижнего Новгорода в ночь с 29 на 30 августа принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

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"Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова в ночь с 29 на 30 августа принял семь рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы. В настоящее время все они вылетели в пункт назначения", - рассказали в аэропорту.

30 августа для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на среду была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из беспилотников, направлявшихся к Москве, сбили силы ПВО в Рузском районе. 

Теги:
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