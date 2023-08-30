В Юго-Западном административном округе Москвы построят школу на 550 мест

Объект построят за счет средств городского бюджета

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Школу на 550 мест построят на юго-западе столицы по адресу: ул. Скобелевская, вл. 46. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"На земельном участке ориентировочной площадью 1,21 га планируется построить школу суммарной поэтажной площадью 15 730 кв. м", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Как добавили в Москомстройинвесте, объект будет построен за счет средств городского бюджета - он включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы. Участок свободен от застройки.