Матвиенко поздравила Лукашенко с днем рождения

Председатель Совета Федерации РФ отметила высокий профессионализм президента Белоруссии и его любовь к Отчизне

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила президента Белоруссии Александра Лукашенко, которому исполнилось 69 лет, с днем рождения, отметив его высокий профессионализм и любовь к Отчизне.

"Ваш высокий профессионализм, управленческий и дипломатический таланты, самодостаточность, выдержка, любовь к Отчизне, увлеченность и энтузиазм вызывают глубокое уважение. Вы обладаете харизмой лидера", - говорится в поздравительной телеграмме Матвиенко, направленной президенту Белоруссии.

Спикер СФ также поблагодарила Лукашенко за содействие в вопросе расширения диалога законодателей России и Белоруссии. "В современных условиях стало особенно очевидным, как важно иметь возможность опереться на надежных, проверенных временем друзей, которые в трудную минуту окажут поддержку и подставят плечо <…>. В России знают, что вы большой друг, верный соратник и партнер, который искренне заинтересован в развитии и укреплении союзничества наших стран", - написала Матвиенко.

Она отметила, что совместная работа в сферах обороны, безопасности, внешнеполитической деятельности, экономики и региональной политики отвечает "истинным интересам" государств и братских народов. "Такой курс, без сомнения, будет способствовать решению важнейших социально-экономических задач, повышению благосостояния граждан и стабильному развитию Союзного государства", - подчеркивается в телеграмме.

Председатель Совфеда выразила уверенность, что "умение быть внимательным к простым людям и их заботам, понимать суть проблемы, отстаивать правду и честь" будут дальше помогать белорусскому лидеру "одерживать новые победы". Матвиенко пожелала Лукашенко "богатырского здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в ответственной работе, направленной на процветание белорусского народа".