Работу дополнительного ежедневного поезда между Москвой и Симферополем продлили до декабря

Поезд состоит преимущественно из плацкартных вагонов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" продлил курсирование дополнительного ежедневного поезда № 177/178 сообщением Москва - Симферополь до декабря, сообщается в Telegram-канале компании.

Дополнительный поезд № 177/178 был запущен с 26 апреля перед началом курортного сезона в Крыму. Предполагалось, что он будет работать на маршруте до начала октября.

"Гранд сервис экспресс" продлевает курсирование дополнительного ежедневного поезда №177/178 Москва (Павелецкий вокзал) - Симферополь до начала декабря. Из Симферополя поезд продолжит курсировать вплоть до 5 декабря, из Москвы - до 7 декабря. Обращаем внимание пассажиров, что поезд не будет отправляться из Москвы с 8 по 26 октября, из Симферополя - с 6 по 24 октября", - говорится в сообщении.

Поезд состоит преимущественно из плацкартных вагонов. Также в состав включен купейный штабной вагон и вагон-ресторан. Из Москвы состав отправляется в 20:00 мск и прибывает в Симферополь через день в 11:40. Отправление из Симферополя - в 21:10, прибытие в Москву - через день в 09:40.