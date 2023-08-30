Собянин сообщил, что в Москве обновят 140 поликлиник в рамках второго этапа модернизации

Мэр города отметил, что полное обновление амбулаторного звена планируют завершить до конца 2025 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Второй этап модернизации поликлиник начинается в Москве, в рамках него обновят 140 объектов. Об этом сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первый этап обновления московских поликлиник подходит к концу. Из реконструкции вышли уже 127 зданий. Более 70 поликлиник находятся в высокой степени готовности. Окончание реконструкции абсолютного большинства из них - это вопрос нескольких недель. Поэтому, как я уже и говорил, мы приступаем к реализации второго, заключительного этапа обновления амбулаторного звена - реконструкции еще 140 поликлиник", - написал мэр.

Он отметил, что в результате новый московский стандарт будет внедрен во всех поликлиниках города.

По словам мэра, за четыре года реализации программы столица накопила уникальный опыт максимально быстрого и безболезненного обновления поликлиник: сформированы эффективные команды реконструкции в медицинском сообществе и в комплексе городского хозяйства, который отвечает за строительную часть.

"Остановить работы легко, запускать процесс заново будет гораздо тяжелее. Поэтому я принял решение приступить ко второму этапу, не дожидаясь формального завершения первого. В первых 40 поликлиниках работы постепенно начинаем. Постараемся закончить полное обновление амбулаторного звена в течение двух лет - до конца 2025 года", - заключил Собянин.