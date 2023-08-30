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Михаила Светова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Штраф составил 40 тыс. рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Постановлением Савеловского районного суда Москвы Светов М. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Светов был включен Минюстом РФ в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. В настоящее время он находится за пределами России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении него по статье о реабилитации нацизма. 

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