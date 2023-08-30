Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Штраф составил 40 тыс. рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего игрока телешоу "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан иноагентом) на 40 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда Москвы от 30.08.2023 Аскеров Р. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Аскеров был признан иноагеном в декабре 2022 года. В отношении него также расследуют дело о реабилитации нацизма. Следствие установило, что не позднее 6 апреля он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова. Аскеров находится в федеральном розыске.