СМИ: в Литве в убежищах смогли бы укрыться менее трети жителей

Организаторы гражданской обороны стремятся выйти на показатель в 50%, сообщил замминистра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас в эфире LRT

ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Менее трети жителей Литвы смогли бы воспользоваться имеющимися убежищами, в которых можно укрыться в случае военной опасности или возникновения критической ситуации иного характера. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил замминистра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.

"В будущем мы выйдем на запланированные показатели количества убежищ, а пока можем говорить о том, что их хватает для 29% населения", - сказал он.

Показатель, на который стремятся выйти организаторы гражданской обороны, установлен правительством и составляет 50% жителей: 60% - в городах, 40% - в других населенных пунктах.

Как подчеркнул Дмитриевас, важно не просто подбирать для убежищ соответствующие помещения, но и должным образом оборудовать их. "Надо расширять сеть убежищ, чтобы люди могли укрыться в них поблизости от работы или места жительства, но не менее важно оборудовать их всем необходимым", - отметил он.

Как ранее сообщало МВД, ведомством подготовлена концепция усиления гражданской обороны, на реализацию которой до 2030 года необходимы €283 млн.