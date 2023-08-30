Приморье будет обмениваться данными о подъемах и сбросах воды в реках с Китаем

Такая договоренность достигнута на встрече руководителя агентства международного сотрудничества региона Алексея Старичкова с заместителем мэра города Дуннин Ши Сяоли

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Приморский край и китайский город Дуннин договорились об обмене информацией о подъемах и сбросах воды в приграничных водных объектах и совместном восстановлении пострадавшего от паводка пограничного пункта пропуска. Об этом сообщает в Telegram-канале Агентство международного сотрудничества Приморского края.

"На встрече руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова с заместителем мэра города Дуннин Ши Сяоли <...> обсудили вопросы, связанные с наводнением в наших регионах. Договорились заблаговременно информировать друг друга о подъемах и сбросах воды на водных объектах, расположенных на приграничных территориях Приморского края (Октябрьский МО, Уссурийский ГО) и провинции Хэйлунцзян (город Дуннин)", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились принять меры по восстановлению трансграничного моста через реку Гранитную (в районе автомобильного пункта пропуска Полтавка-Дуннин) и инфраструктуры российской и китайской частей пункта пропуска, пострадавших в результате наводнения.

"Провинция Хэйлунцзян, как и Приморье, сильно пострадала от августовских тайфунов и так же как и мы заинтересована в решении всех связанных с этим совместных вопросов, что и было зафиксировано в протоколе встречи", - сообщает агентство.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.