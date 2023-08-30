В Москве открыли прием заявок на курсы "Академия робототехники"

Занятия ориентированы на педагогов столицы и Подмосковья

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Прием заявок на курсы "Академия робототехники" стартовал в Москве, занятия пройдут с 12 по 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В Москве стартовал прием заявок на курсы "Академия робототехники" для подготовки наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике. Занятия пройдут с 12 по 15 октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Проект ориентирован на педагогов столицы и Подмосковья. Заявки на участие принимаются до 1 октября на сайте проекта", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, соревнования по робототехнике проводятся в Москве с 2020 года. Они помогают юным инженерам раскрыть свой потенциал, научиться работе в команде и заявить о себе. Для успешного выступления ребятам необходимы помощь и поддержка подготовленных наставников. На их обучение и направлены новые курсы.

Отмечается, что в ходе занятий педагоги углубленно изучат международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике (аббревиатура STEAM отражает наиболее востребованные в современном мире дисциплины: естественные науки, технологии, инженерное искусство, творчество и математика).

"Обучение тренеров и наставников проводится по возрастным группам их учеников: младшей дошкольной категории "Лига открытий" (4-6 лет), младшей школьной "Лига исследований" (6-9 лет), средней школьной "Лига решений" (10-14 лет) и старшей категории "Лига технологий" (14-18 лет). Педагогам продемонстрируют регламент будущего сезона Национального чемпионата по робототехнике - "Красноярск 5.0". Его участникам предстоит выполнить задания при помощи созданных ими роботов. Важная составляющая соревнования - разработка исследовательских проектов", - добавили в пресс-службе.

Имена победителей и призеров чемпионата добавят на государственный информационный ресурс "Таланты России", старшеклассники получат дополнительные баллы к ЕГЭ. На сегодняшний день в состязаниях по робототехнике, организованных ресурсным центром профнавигации и развития компетенций, приняли участие около 1,2 тыс. детей от четырех до 18 лет.