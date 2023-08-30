В Подмосковье еще три медицинские справки стали доступны онлайн

Теперь в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" можно оформить санаторно-курортную карту для детей, санаторно-курортную карту для взрослых и справку для предоставления в спортивную секцию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Жители Московской области в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" смогут оформить дистанционно еще три вида медицинских справок - санаторно-курортную карту для детей, санаторно-курортную карту для взрослых и справку для предоставления в спортивную секцию. Всего в онлайн-формате доступны девять видов медсправок, об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"В Московской области в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" теперь можно оформить через интернет еще три вида медицинских справок - санаторно-курортную карту для детей (076/у), санаторно-курортную карту для взрослых (072/у) и справку для предоставления в спортивную секцию (073/у). Получить справку или санаторно-курортную карту онлайн можно, если в течение года пациент прошел профилактический осмотр или диспансеризацию. Справка (073/у) формируется автоматически по запросу заявителя и сразу доступна для скачивания", - говорится в сообщении.

Поясняется, что также на региональном портале госуслуг жители Подмосковья могут заказать справку 086/у для абитуриентов, справку об отсутствии контактов, справку 070/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение и 079/у для детей, отправляющихся в летний оздоровительный или спортивный лагерь, а также сертификат о профилактических прививках (156/у-93) и выписку из амбулаторной карты.

"Мы продолжаем развивать электронные сервисы в регионе. Это позволяет получить необходимую справку через интернет, не посещая поликлинику. Удобно, когда можно все сделать онлайн, затратив на это минимум времени. На данный момент в Подмосковье можно заказать девять видов медицинских справок", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.