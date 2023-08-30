На Московском урбанфоруме в "Лужниках" покажут технологии для оценки состояния дорог

Посетители смогут увидеть "Москвич-3е" с мобильным комплексом, оснащенным нейросетью, который помогает контролировать содержание объектов дорожного хозяйства

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Высокотехнологичное оборудование для оценки состояния дорог, которое использует столичное объединение административно-технических инспекций (ОАТИ), представят на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в спорткомплексе "Лужники". Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"На площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" покажут высокотехнологичное оборудование, с помощью которого специалисты столичного Объединения административно-технических инспекций выполняют ежедневные задачи. <...> Увидеть площадку, где демонстрируются цифровые решения в области государственного контроля, посетители могут до 10 сентября. Для юных гостей есть VR-тренажеры, с помощью которых можно ощутить себя специалистом разных профессий, в шатре № 3 пространства "Почувствуй город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут увидеть "Москвич-3е" с мобильным комплексом, оснащенным нейросетью, который помогает контролировать содержание объектов дорожного хозяйства. Также на площадке представлена мобильная лаборатория, позволяющая оценить состояние дорог в столице. С ее помощью можно провести панорамную съемку на 360 градусов. Модуль лазерного сканирования строит цифровую 3D-модель дороги, определяя колейность и уклоны, а лазерный регистратор выявляет неровности на ней. Мобильная лаборатория ОАТИ за год проверяет 11 тыс. км дорог, значится в публикации.

Кроме того, гости смогут ознакомиться со специализированной госинспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) ОАТИ. Это передвижной мобильный клиентский офис на базе грузовых фургонов, где есть комплект оборудования для проверки самоходной техники. Кроме того, на стенде представлена специальная программа, которую Гостехнадзор ОАТИ использует для проверки знаний на право управления самоходной техникой.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.