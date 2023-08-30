В Киргизии намерены запретить доступ к TikTok

В Минкультуры республики назвали в качестве причины неоднократные обращения из-за негативного влияния размещаемых в соцсети материалов на психологическое развитие и здоровье детей

БИШКЕК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Киргизии намерены в ближайшее время закрыть с территории республики доступ к социальной сети TikTok. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и спорта Киргизии.

"С учетом многочисленных обращений и на основании проведенного мониторинга министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики приняло решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. Это решение уже направлено в Минцифры для дальнейшей реализации в рамках законодательства.

В качестве причины для такого шага в Минкультуры назвали неоднократные обращения из-за негативного влияния размещаемых в этой соцсети материалов на психологическое развитие и здоровье детей. В частности, после просмотра роликов подростки пытаются повторить те или иные действия их авторов, в том числе опасные для жизни. "Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения", - убеждены в министерстве.