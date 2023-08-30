30 августа, 08:33

ФПК увеличит количество мест в поездах между Псковом и Москвой

Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между городами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) в связи с временным закрытием псковского аэропорта включит в составы поездов, курсирующих между Псковом и Москвой, дополнительные вагоны, сообщили в пресс-службе компании.

"В период временного закрытия аэропорта города Псков мы включим в составы поездов, курсирующих в сообщении Псков - Москва, дополнительные вагоны. Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами", - отметили в компании.

В состав поезда № 9/10 Москва - Псков дополнительно включат 90 мест, поезда № 63/64 Псков - Москва - более 100.

"Наши специалисты следят за ситуацией. В случае необходимости дополнительные вагоны будут включаться в составы данных поездов до открытия городского аэропорта", - добавили в ФПК.

В ночь на 30 августа беспилотные летательные аппараты совершили атаку на аэропорт Пскова, в связи с чем сегодня аэропорт не будет обслуживать гражданские рейсы. 

Теги:
РоссияПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация