Более 100 тыс. семей с детьми из новых регионов РФ получили маткапитал

По данным Соцфонда, деньги используются на ежемесячные выплаты, улучшение жилищных условий и обучение детей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Социальный фонд России выдал более 100 тыс. сертификатов на материнский капитал в новых регионах РФ. Чаще всего семьи используют средства на ежемесячную выплату из маткапитала, сообщается на сайте фонда.

"Свыше 100 тыс. семей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получили материнский капитал на детей. Самым популярным направлением, на которое жители новых субъектов используют средства, является ежемесячная выплата из материнского капитала. Ее размер в зависимости от региона составляет 10 877 рублей или 11 295 рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить средства могут семьи с доходами ниже двух прожиточных минимумов. При этом дополнительные требования, в том числе по имуществу семьи, не предъявляются. Также выплаты могут оформить семьи из новых регионов РФ, в которых дети появились с 2007 года. Маме и ребенку, на которого оформляется маткапитал, необходимо иметь российское гражданство. Средства можно потратить на любого ребенка. По данным Соцфонда, в новых регионах растет число семей, которые направляют маткапитал на улучшение жилищных условий и обучение детей.

Материнский капитал

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.