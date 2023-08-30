Военные строители сдали новое суворовское училище в Иркутске

Готовность учебного заведения в рамках рабочей поездки проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Игорь Кобзев

ТАСС, 30 августа. Новое Суворовское военное училище в Иркутске, возведенное специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина, сдано в срок и уже 1 сентября примет первых воспитанников, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Ведутся последние приготовления. Полностью готовы спальные места. Сформированы штатное расписание, планы учебной и воспитательной работы, подготовлен график занятий", - сказали в Минобороны РФ.

Готовность училища к учебному году в рамках рабочей поездки проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также новое довузовское учреждение Минобороны России посетил народный артист РФ Алексей Гуськов.

Новое училище размещено в черте города после реконструкции и реставрации существующих исторических зданий объекта культурного наследия регионального значения постройки 1912 года, где изначально располагалась военная гимназия, а позже - легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище.

Военные специалисты отреставрировали исторический основной корпус с узнаваемой колоннадой входной группы. Они выполнили усиление стен и монтаж перекрытий, устройство инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что поручит Минобороны РФ проработать возможность создания в городе суворовского училища. В августе министр обороны Сергей Шойгу рассказал о принятии положительного решения по этому вопросу.

В новость были внесены изменения (12:21 мск) - заголовок приводится в новой редакции, добавлен бэкграунд после пятого абзаца.