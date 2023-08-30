В Москве изменятся восемь маршрутов наземного транспорта перед запуском МЦД-4 в сентябре

Изменения коснутся маршрутов у семи станций: Санино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец в ТиНАО, Аминьевская в ЗАО, а также Новогиреево в ВАО и Реутов в Подмосковье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Восемь маршрутов наземного транспорта изменятся в столице перед запуском МЦД-4 в начале сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Так, со 2 сентября изменятся маршруты №450, №870, №166, №32, №198, №205, №620 и №14, а также будет запущен новый - с162.

"В начале сентября мы изменим восемь маршрутов наземного транспорта в Новой Москве, на западе и востоке столицы, а также запустим еще один - пассажирам станет удобнее добираться до МЦД-4", - значится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба, изменения коснутся маршрутов у семи станций: Санино, Толстопальцево, Внуково и Мичуринец в ТиНАО, Аминьевская в ЗАО, а также Новогиреево в ВАО и Реутов в Подмосковье. Планируется, что транспорт будет ходить чаще и подъезжать ближе к станциям нового диаметра, кроме того, сократится время в пути и ожидания на остановках.

"Совсем скоро первых пассажиров примет новая линия наземного метро - МЦД-4 Калужско-Нижегородский (Киевско-Горьковский - прим. ТАСС). Чтобы вам было удобнее добираться до станций МЦД-4, мы улучшим работу восьми маршрутов, на которых в будни вне сезона отпусков совершается порядка 13 тыс. поездок. Кроме того, запустим новый маршрут - из Московского до МЦД Толстопальцево. Остановки станут ближе к станциям, сократится интервал движения автобусов, частично изменятся их трассы следования, чтобы охватить больше жителей", - отметил он.