Один из пользователей спросил о худших названиях французских деревень, и двойник президента страны ответил La Mort aux Juifs, что дословно переводится как "Смерть евреям"

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Виртуальный двойник президента Франции Эмманюэля Макрона, который при помощи ИИ-алгоритма отвечал на вопросы интернет-пользователей, был заблокирован стриминговым сервисом Twitch, на котором велась трансляция. Об этом сообщил автор программы и инициатор трансляции Анис Айари на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Проведя расследование при поддержке модераторов Twitch, я думаю, что мы определили причину запрета. Один из пользователей спросил Макрона о худших названиях французских деревень, и Макрон ответил La Mort aux Juifs (дословный перевод "Смерть евреям" - прим. ТАСС), что на самом деле являлось названием деревни во Франции с 1757 года. Я подал апелляцию, потому что на данный момент я получил постоянный бан. Это очень суровое наказание", - написал программист.

Позже он опубликовал видеозапись, которая стала причиной блокировки. На ней виртуальный двойник президента, помимо названия деревни, упоминает также населенные пункты Bitche и Montcuq. Вслед за этим он опубликовал видео, на котором "Макрон" объявил, что продолжает вещание на стриминговом сервисе Kick.

Деревня Ла-Морт-о-Жюиф впервые упоминается на карте Кассини от 1757 года. Несмотря на полемику вокруг этого названия, местные власти принципиально отказывались его менять, утверждая, что оно имеет историческое значение и для жителей не имеет антисемитского подтекста. Тем не менее в 2015 году власти Франции добились переименования населенного пункта: сейчас он разделен на две части, которые носят названия Ле Круазий и Ла Догеттри.

Впервые трансляция с виртуальным президентом Франции была запущена 25 сентября, за первые 24 часа ему было задано больше миллиона вопросов от пользователей. 26 сентября на пике популярности трансляцию одновременно смотрели 1,3 тыс. уникальных пользователей. По признанию автора, он потратил 40 часов на создание этого проекта. В процессе работы он пришел к выводу, что лучше всего пользователи реагируют, когда их собеседник в образе Макрона остается политкорректным, но "иногда выходит за рамки, мягко конфликтуя с пользователями".