Папа Римский считает, что против природы ведется "бессмысленная мировая война"

Понтифик назвал природу "священным даром Творца"

ВАТИКАН, 30 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, собирающийся выпустить новый документ по теме защиты природы, заявил, что делает это потому, что против окружающей среды ведется "ужасная мировая война".

Понтифик назвал природу "священным даром Творца". "Необходимо встать на сторону жертв экологической и климатической несправедливости и стремиться положить конец бессмысленной войне против нашего общего дома, это ужасная мировая война", - провозгласил он на коллективной аудиенции.

В 2015 году вышла энциклика Франциска "Хвала тебе" (Laudato si), посвященная темам защиты окружающей среды и взаимосвязи природы и человека. В среду он объявил, что новый документ станет продолжением Laudato si и будет опубликован 4 октября - в день Святого Франциска, покровителя Европы. В его честь нынешний глава Римско-католической церкви аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо взял себе папское имя.