Патрушев заявил о снижении числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике и профильной математике

Секретарь Совбеза отметил, что подготовка инженерных кадров является одной из ключевых мер для обеспечения технологической независимости России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Число школьников, сдающих единый госэкзамен (ЕГЭ) по физике и профильной математике, снижается с каждым годом. На эту проблему обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны.

"С каждым годом все меньше школьников сдают единый государственный экзамен по физике и профильной математике", - указал он.

Патрушев попросил представителей профильных ведомств рассказать о том, как планируется решать эту проблему. Он обратил внимание, что подготовка инженерных кадров - это одна из ключевых мер для обеспечения технологической независимости страны.