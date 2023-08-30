Бурятские таможенники изъяли партию радиоактивных массажных ручек

Владелица товара рассказала таможенникам, что везла стилусы в Россию для последующей перепродажи и не знала о том, что они могут быть радиоактивны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники Бурятской таможни обнаружили 125 ручек для точечного массажа с радиационным фоном в 85 раз выше нормы в легковом автомобиле, прибывшем из Монголии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"Таможенники провели дополнительный радиационный контроль, в ходе которого в багаже пассажирки автомобиля был найден полиэтиленовый пакет с партией металлических ручек (стилусов) для точечного массажа с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности стилусов составила 9,34 мкЗв/ч, уровень бета-излучения - 503,28 част/кв. см в мин. При этом в соответствии с требованиями ЕАЭС на поверхности товара должно отсутствовать нейтронное излучение, а также альфа- и бета-загрязнение", - говорится в публикации службы.

Владелица товара рассказала таможенникам, что везла стилусы в Россию для последующей перепродажи и не знала о том, что они могут быть радиоактивны и представлять опасность для здоровья человека.

По решению Роспотребнадзора ввоз товара на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Радиоактивные ручки вывезены обратно в Монголию.