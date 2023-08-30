На платформе "Город идей" появилась виртуальная прогулка по Москве

На странице проекта можно ознакомиться с анонсами событий в столице, а также узнать много интересного о реализованных идеях жителей и о других возможностях платформы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Интерактивная страница, посвященная досугу в Москве, открылась на платформе "Город идей". Пользователи смогут совершить виртуальную прогулку по столице, сообщается на официальном сайте мэра города.

"Пользователи платформы "Город идей" могут отправиться на виртуальную прогулку по Москве. Для этого создана специальная тематическая страница "Досуг в городе". Ее можно открыть с компьютера и вместе с главным героем страницы ознакомиться с анонсами событий в столице, а также узнать много интересного о реализованных идеях жителей и о других возможностях платформы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на странице пользователей ждет квест: перемещаясь по виртуальному городу, можно заметить лампочки, за которыми скрываются реализованные идеи жителей. Победители, отыскавшие все 35 лампочек, получат 500 городских баллов. Забросив в виртуальную баскетбольную корзину пять мячей, пользователь получит еще 100 баллов. На сайте "Миллион призов" их можно обменять на разные товары и услуги, скидки у партнеров или направить на благотворительность.

"Квест будет доступен до 30 ноября. Участвовать в нем могут зарегистрированные пользователи "Города идей", имеющие учетную запись на сайте mos.ru любого уровня", - отмечается в публикации.

Платформа "Город идей", где жители Москвы делятся предложениями о том, как сделать столицу комфортнее, была запущена в 2014 году. К ней присоединились уже более 445 тыс. москвичей, реализовано свыше 5 тыс. идей. Горожане приняли участие в 49 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим темам.