Лавров 1 сентября выступит перед студентами МГИМО и в гимназии имени Примакова

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, глава ведомства поделится своими оценками актуальных событий, которые происходят на международной арене

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 1 сентября встречу со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ и выступит в Областной гимназии имени Е. М. Примакова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"1 сентября - День знаний в нашей стране, министр иностранных дел России по традиции примет участие в торжественной церемонии, посвященной началу учебного года в автономном некоммерческом общеобразовательном учреждении организация "Областная гимназия имени Е. М. Примакова", - сказала она. - Кроме того, Сергей Викторович Лавров выступит в МГИМО, где встретится с первокурсниками и профессорско-преподавательским составом".

Захарова добавила, что глава МИД РФ поделится со студентами своими оценками актуальных событий, которые происходят на международной арене, и уделит особое внимание ответам на многочисленные вопросы, которые волнуют новое поколение студентов МГИМО, в формате интерактивной беседы.