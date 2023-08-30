Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Елены Авдеевой

По словам председателя Совфеда, сенатор была ответственным политиком и порядочным человеком

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сенатор от Вологодской области Елена Авдеева всегда стремилась приносить пользу своей малой родине, была опытным руководителем, целеустремленным и порядочным человеком. Это подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Накануне губернатор региона Олег Кувшинников сообщил, что Авдеева умерла после продолжительной болезни.

"Елена Осиповна была ответственным политиком, опытным руководителем, целеустремленным и порядочным человеком. В Совете Федерации она достойно представляла Вологодскую область, за которую радела сердцем. Елена Осиповна многое сделала для социально-экономического развития родного региона и любимого города Череповца, внесла значимый вклад в совершенствование отечественного законодательства", - написала спикер Совфеда в телеграмме, направленной Кувшинникову.

Матвиенко отметила, что Авдееева "всегда стремилась приносить практическую пользу своей малой родине и всей стране. "Ее компетентность и профессионализм служили надежной основой для парламентской работы, решения важных вопросов. Елена Осиповна обладала качествами, которые ценили все, кто ее знал, - искренностью и надежностью, сама уважала и ценила людей. Такой она и останется в нашей памяти", - добавила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента передала соболезнования родным и близким сенатора.

Авдеева ранее занимала пост мэра Череповца. Как уточнил Кувшинников, отпевание сенатора состоится 1 сентября в Мяксе в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, а гражданская панихида назначена 31 августа. Она пройдет в городском ритуальном центре Череповца.