Москвичи пришли проститься с Глебом Панфиловым к Новодевичьему монастырю

Отпевание режиссера, который умер 26 августа в возрасте 89 лет, пройдет здесь же в 13:00

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коллеги, родные и близкие, а также поклонники творчества народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова пришли проститься с ним в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря, передает корреспондент ТАСС.

Отпевание режиссера, который умер 26 августа в возрасте 89 лет, пройдет здесь же в 13:00. Несмотря на то, что гражданская панихида начнется в 15:00 на Новодевичьем кладбище, десятки людей пришли проститься с режиссером фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса" и многих других к полудню к храму. Среди них киновед Наум Клейман, режиссер Карен Шахназаров, актриса Лия Ахеджакова, генеральный директор канала "Россия", продюсер Антон Златопольский вместе с супругой, телеведущей Дарьей Златопольской. Люди несут цветы. У входа в храм установили венки от Министерства культуры России, Театра им. Вахтангова, киноконцерна "Мосфильм", а также портрет Панфилова.

Панфилова похоронят в этот же день на Новодевичьем кладбище рядом с женой, народной артисткой СССР, актрисой Инной Чуриковой. Панфилов всего на семь месяцев пережил жену, с которой был вместе более 50 лет, она сыграла почти во всех его фильмах. Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 года в возрасте 79 лет.

Соболезнования в связи с уходом из жизни актера выразили коллеги и друзья, деятели культуры и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин.