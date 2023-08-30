Три российских вуза вошли в топ-100 международного рейтинга "Три миссии университета"

МГУ находится на 17-й позиции рейтинга, СПбГУ - на 39-й и МФТИ - на 43-й

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) вошли в топ-100 глобального рейтинга "Три миссии университета" в этом году, следует из презентации, представленной ректором МГУ Виктором Садовничим на пресс-конференции в ТАСС.

Согласно презентации, МГУ находится на 17-й позиции рейтинга, СПбГУ - на 39-й и МФТИ - на 43-й. На первом месте в рейтинге Гарвард, на втором - Массачусетский технологический институт (MIT), далее идут Оксфорд, Кембридж и Университетский колледж Лондона.

"В топ-2000 рейтинга вошли университеты из 112 стран мира. Россия в тройке мировых лидеров по представленности вузов в рейтинге "Три миссии университета". Впереди только США и Китай", - сказал Садовничий, отметив, что 154 российских университета представлены в рейтинге.

О рейтинге

Московский международный рейтинг вузов оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Как пояснили в МГУ, для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные, включая публичные отчеты университетов, а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.